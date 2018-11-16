Ограбленным в Киеве депутатом оказался партиец "Народного Фронта"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105553 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111462 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148549 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143466 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135991 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127982 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170445 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118070 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141639 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145407 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Ограбленным в Киеве депутатом оказался партиец "Народного Фронта"

Ограбленным в Киеве депутатом оказался партиец "Народного Фронта"

Киев  •  УНН

 • 21895 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Народным депутатом, которого на днях ограбили в Киеве, оказался член партии "Народный Фронт" Ярослав Едаков. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.

Депутат ограбили позавчера, злоумышленники украли у Едакова портмоне, удостоверение водителя, удостоверение нардепа и еще некоторые документы. По факту кражи возбуждено уголовное производство.

К слову, по данным сайта Верховной Рады Украины, Ярослав Едаков является членом Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, в парламент он прошел под 77 номером партии "Народный Фронт".

Как сообщал УНН, позавчера, 14 ноября, в Киеве неизвестные обокрали народного депутата Украины.

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Как сообщал УНН, в ограблении депутата городского совета Николаева подозревается супругов, которые работали в его хозяйстве. Злоумышленники ограбили дом депутата и украли его элитный автомобиль.

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