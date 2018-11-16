Ограбленным в Киеве депутатом оказался партиец "Народного Фронта"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Народным депутатом, которого на днях ограбили в Киеве, оказался член партии "Народный Фронт" Ярослав Едаков. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Депутат ограбили позавчера, злоумышленники украли у Едакова портмоне, удостоверение водителя, удостоверение нардепа и еще некоторые документы. По факту кражи возбуждено уголовное производство.
К слову, по данным сайта Верховной Рады Украины, Ярослав Едаков является членом Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, в парламент он прошел под 77 номером партии "Народный Фронт".
Как сообщал УНН, позавчера, 14 ноября, в Киеве неизвестные обокрали народного депутата Украины.
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Как сообщал УНН, в ограблении депутата городского совета Николаева подозревается супругов, которые работали в его хозяйстве. Злоумышленники ограбили дом депутата и украли его элитный автомобиль.