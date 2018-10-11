Внаслідок обстрілу авто на Херсонщині поранено помічника нардепа

"Складається страшне враження, що Україна повернулася у лихі 1990-ті. Часи, коли у країні панував кримінал. Вчора ввечері невідомі розстріляли авто власника фірм "ПСП "Ушба" та ТОВ "Славута-Юг", мого помічника на громадських засадах Андрія Федоренка", – написав нардеп.

За його словами, наразі постраждалий з пораненнями перебуває у лікарні. З власних джерел УНН стало відомо, що внаслідок стрілянини Федоренко отримав пошкодження хребта.

"Андрія Васильовича знають на Херсонщині як активного борця проти рейдерства. Тому цілком зрозуміло, що таким цинічним способом його намагались прибрати... Це спроба фізичної розправи, спроба вбивства", – заявив Одарченко.

Як повідомляв УНН, вчора ввечері невідомі обстріляли легковий автомобіль у Херсонській області. Внаслідок цього двоє чоловіків отримали поранення, і їх госпіталізували. На території області ввели оперативний план "Сирена". Також відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб.