В результате обстрела авто в Херсонской области ранен помощник нардепа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Помощник народного депутата Юрия Одарченко Андрей Федоренко получил ранения в результате обстрела его автомобиля неизвестными. Об этом Одарченко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Создается жуткое впечатление, что Украина вернулась в лихие 1990-е. Времена, когда в стране царил криминал. Вчера вечером неизвестные расстреляли авто владельца фирм "ПСП "Ушба" и ООО "Славута-Юг", моего помощника на общественных началах Андрея Федоренко", – написал нардеп.
По его словам, сейчас пострадавший с ранениями находится в больнице. Из собственных источников УНН стало известно, что в результате стрельбы Федоренко получил повреждения позвоночника.
"Андрея Васильевича знают в Херсонской области как активного борца против рейдерства. Поэтому вполне понятно, что таким циничным способом его пытались убрать... Это попытка физической расправы, попытка убийства", – заявил Одарченко.
Как сообщал УНН, вчера вечером неизвестные обстреляли легковой автомобиль в Херсонской области. В результате двое мужчин получили ранения, и их госпитализировали. На территории области ввели оперативный план "Сирена". Также открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц.