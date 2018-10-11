На Херсонщині невідомі обстріляли авто: введено план "Сирена"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Невідомі обстріляли легковий автомобіль на автодорозі Херсон-Феодосія – Керч у межах Херсонської області. Про це повідомив відділ комунікації управління обласної поліції, передає УНН.
Так, інцидент стався вчора близько 21:10 на автодорозі Херсон-Феодосія – Керч.
"Невідомі особи, які знаходились в автомобілі, обстріляли з невстановленої зброї інший легковий автомобіль. У результаті чого двоє чоловіків з пораненнями були госпіталізовані в медичний заклад в Херсоні. Зловмисники на автомобілі зникли в невідомому напрямку", – зазначили в поліції.
На території області ввели оперативний план "Сирена". Відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб.
Нагадаємо, біля спортивного клубу у Харкові сталася стрілянина, у результаті якої було поранено місцевого бізнесмена.