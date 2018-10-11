В Херсонской области неизвестные обстреляли авто: введен план "Сирена"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Неизвестные обстреляли легковой автомобиль на автодороге Херсон-Феодосия - Керчь в пределах Херсонской области. Об этом сообщил отдел коммуникации управления областной полиции, передает УНН.
Так, инцидент произошел вчера около 21:10 на автодороге Херсон-Феодосия - Керчь.
"Неизвестные лица, находившиеся в автомобиле, обстреляли из неустановленного оружия другой легковой автомобиль. В результате чего двое мужчин с ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение в Херсоне. Злоумышленники на автомобиле скрылись в неизвестном направлении", - отметили в полиции.
На территории области ввели оперативный план "Сирена". Открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц.
Напомним, возле спортивного клуба в Харькове произошла стрельба, в результате которой был ранен местный бизнесмен.