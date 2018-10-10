Стрілянина у центрі Харкова: поранено місцевого бізнесмена

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53863 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 100577 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 138813 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115404 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 107752 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113206 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138045 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75056 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83532 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176358 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.8 м/с
81 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 24818 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33917 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26873 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 25571 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 31595 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 138813 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138045 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176358 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515315 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594950 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5003 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 25571 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26873 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33917 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58831 перегляди
Актуальне
Стрілянина у центрі Харкова: поранено місцевого бізнесмена

Стрілянина у центрі Харкова: поранено місцевого бізнесмена

Київ • УНН

 • 14149 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Внаслідок стрілянини, яка сталася біля одного зі спортивних клубів у Харкові, поранення отримав місцевий бізнесмен. Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех, передає УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.

"На місці з'ясували, що місцевого бізнесмена було поранено. Його забрала "швидка" у 4-ту міську лікарню, де він перебуває наразі на операції. Попередньо, куля потрапила в спину і, можливо, в грудну клітину. Ця інформація більш детально буде повідомлена трошки пізніше", - зазначив Бех.

Нині на місці події працюють слідчі. Як повідомив Бех, встановлено близько 10 кульових отворів в приміщенні спортклубу, з якого виходив потерпілий, а також у транспорті, який перебував на місці: один автомобіль місцевого бізнесмена та автомобіль охорони. Крім того, біля світлофора проїжджав автомобіль Chevrolet жінки, який також отримав кульовий отвір. Сама кермувальниця не постраждала.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У центрі Парижа сталася стрілянина: є поранені

"На даний час у нас один потерпілий. Охоронці, коли почули постріли, почали зі своєї зброї - 2 пістолети, які здійснюють стрілянину гумовими кулями, та автомат "Вулкан" - стріляти вгору. Вони, 5 людей, наразі працюють зі слідчими та доповідають інформацію", - повідомив начальник управління обласної поліції.

Також, поліцейські на місці опитують можливих свідків пригоди. За словами Беха, встановлено, що стрілянина велася з іншої сторони дороги.

"На даний час слідчими кваліфіковано (подію, - ред.) через статтю 15, статтю 115 (Кримінального кодексу України, - ред.), тобто замах на умисне вбивств. Відповідно до якої розпочали роботу працівники поліції", - додав Бех.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харкові неповнолітні влаштували стрілянину

Нагадаємо, у Харкові біля одного зі спортивних клубів сталася стрілянина, внаслідок якої була поранена одна людина.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,444.40
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.40
Ethereum
$2,077.15