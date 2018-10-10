Стрілянина у центрі Харкова: поранено місцевого бізнесмена

"На місці з'ясували, що місцевого бізнесмена було поранено. Його забрала "швидка" у 4-ту міську лікарню, де він перебуває наразі на операції. Попередньо, куля потрапила в спину і, можливо, в грудну клітину. Ця інформація більш детально буде повідомлена трошки пізніше", - зазначив Бех.

Нині на місці події працюють слідчі. Як повідомив Бех, встановлено близько 10 кульових отворів в приміщенні спортклубу, з якого виходив потерпілий, а також у транспорті, який перебував на місці: один автомобіль місцевого бізнесмена та автомобіль охорони. Крім того, біля світлофора проїжджав автомобіль Chevrolet жінки, який також отримав кульовий отвір. Сама кермувальниця не постраждала.

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"На даний час у нас один потерпілий. Охоронці, коли почули постріли, почали зі своєї зброї - 2 пістолети, які здійснюють стрілянину гумовими кулями, та автомат "Вулкан" - стріляти вгору. Вони, 5 людей, наразі працюють зі слідчими та доповідають інформацію", - повідомив начальник управління обласної поліції.

Також, поліцейські на місці опитують можливих свідків пригоди. За словами Беха, встановлено, що стрілянина велася з іншої сторони дороги.

"На даний час слідчими кваліфіковано (подію, - ред.) через статтю 15, статтю 115 (Кримінального кодексу України, - ред.), тобто замах на умисне вбивств. Відповідно до якої розпочали роботу працівники поліції", - додав Бех.

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Нагадаємо, у Харкові біля одного зі спортивних клубів сталася стрілянина, внаслідок якої була поранена одна людина.



