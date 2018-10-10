Стрельба в центре Харькова: ранен местный бизнесмен

"На месте выяснили, что местного бизнесмена было ранено. Его забрала "скорая" в 4-ю городскую больницу, где он находится в настоящее время на операции. Предварительно, пуля попала в спину и, возможно, в грудную клетку. Эта информация более подробно будет сообщена чуть позже", - отметил Бех.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Как сообщил Бех, установлено около 10 пулевых отверстий в помещении спортклуба, из которого выходил потерпевший, а также в транспорте, который находился на месте: один автомобиль местного бизнесмена и автомобиль охраны. Кроме того, возле светофора проезжал автомобиль Chevrolet женщины, который также получил пулевое отверстие. Сама водитель не пострадала.

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"В настоящее время у нас один пострадавший. Охранники, услышав выстрелы, начали из своего оружия - 2 пистолета, осуществляющих стрельбу резиновыми пулями, и автомат "Вулкан" - стрелять вверх. Они, 5 человек, сейчас работают со следователями и докладывают информацию", - сообщил начальник управления областной полиции.

Также, полицейские на месте опрашивают возможных свидетелей происшествия. По словам Беха, установлено, что стрельба велась с другой стороны дороги.

"В настоящее время следователями квалифицированно (событие, - ред.) через статью 15, статью 115 (Уголовного кодекса Украины - ред.), то есть покушение на умышленное убийств. Согласно которой начали работу работники полиции", - добавил Бех.

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Напомним, в Харькове возле одного из спортивных клубов произошла стрельба, в результате которой был ранен один человек.



