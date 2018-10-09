У Харкові неповнолітні влаштували стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У суботу, 7 жовтня, близько 20.25 до Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в лісопосадці на вулиці Героїв Праці у Харкові чути постріли. На місці події поліцейські виявили 16 та 17-річних юнаків. Про це повідомляє УНН з посиланянм на прес-службу поліції Харківської області.
"Хлопці, розважаючись, стріляли в лісопосадці зі стартової та пневматичної зброї", - повідомили у поліції.
Співробітники слідчо-оперативної групи вилучили у них стартовий та пневматичний пістолет, 34 невикористаних та 14 використаних набоїв, колбу з металевими кульками, два шокери та три газових балончики.
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За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Хлопцям загрожує до 4 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, 6 жовтня відвідувачі одного із кафе у Дарницькому районі Києва відкрили стрілянину по охоронцях.