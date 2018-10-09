У Харкові неповнолітні влаштували стрілянину

"Хлопці, розважаючись, стріляли в лісопосадці зі стартової та пневматичної зброї", - повідомили у поліції.



Співробітники слідчо-оперативної групи вилучили у них стартовий та пневматичний пістолет, 34 невикористаних та 14 використаних набоїв, колбу з металевими кульками, два шокери та три газових балончики.



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За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Хлопцям загрожує до 4 років позбавлення волі.



Як повідомляв УНН, 6 жовтня відвідувачі одного із кафе у Дарницькому районі Києва відкрили стрілянину по охоронцях.