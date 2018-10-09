В Харькове несовершеннолетние устроили стрельбу

"Ребята, развлекаясь, стреляли в лесопосадке со стартового и пневматического оружия", - сообщили в полиции.



Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли у них стартовый и пневматический пистолет, 34 неиспользованных и 14 использованных патронов, колбу с металлическими шариками, два шокера и три газовых баллончика.



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По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ребятам грозит до 4 лет лишения свободы.



Как сообщал УНН, 6 октября посетители одного из кафе в Дарницком районе Киева открыли стрельбу по охранникам.