В Харькове несовершеннолетние устроили стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября, УНН. В субботу, 7 октября, около 20.25 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в лесопосадке на улице Героев Труда в Харькове слышны выстрелы. На месте происшествия полицейские обнаружили 16 и 17-летних юношей. Об этом сообщает УНН со посиланянм на пресс-службу полиции Харьковской области.
"Ребята, развлекаясь, стреляли в лесопосадке со стартового и пневматического оружия", - сообщили в полиции.
Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли у них стартовый и пневматический пистолет, 34 неиспользованных и 14 использованных патронов, колбу с металлическими шариками, два шокера и три газовых баллончика.
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По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ребятам грозит до 4 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, 6 октября посетители одного из кафе в Дарницком районе Киева открыли стрельбу по охранникам.