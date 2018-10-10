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У Харкові біля спортклубу сталася стрілянина, є поранений

У Харкові біля спортклубу сталася стрілянина, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У центральному районі Харкова біля одного зі спортивних клубів сталася стрілянина, внаслідок якої дістала поранення одна людина. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Як розповіли правоохоронці, близько 18:45 до них надійшла інформація про стрілянину в центральному районі міста.

“Попередньо встановлено, що чоловік виходив зі спортивного клубу та підійшов до свого автомобіля, коли у цей момент невідомі відкрили стрілянину, поки з невстановленої зброї. Внаслідок події чоловік отримав поранення і буд доставлений до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу”, — розповіли у поліції.

Правоохоронці додали, що під час стрілянини, за попередньою інформацією, охорона пораненого здійснила кілька пострілів у повітря.

“Крім того, невідомо чия саме куля, зараз це встановлюється, попала у автомобіль Chevrolet, який у той момент зупинився перед світлофором. На щастя, ніхто не постраждав”, — уточнили у поліції.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації події, та проводяться заходи з пошуку та затримки осіб, причетних до цієї події.

Як повідомляв УНН, у суботу в Харкові неповнолітні влаштували стрілянину.

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