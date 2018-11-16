У Києві обікрали народного депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Позавчора, 14 листопада, у Києві невідомі обікрали народного депутата України. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП у м. Києві.
"Подія сталася 14 листопада. Невідомі вкрали у народного депутата портмоне, посвідчення водія, посвідчення нардепа та ще деякі документи. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події та розшукують причетних до злочину", - повідомили у поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 185 "Крадіжка".
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Як повідомляв УНН, у пограбуванні депутата міської ради Миколаєва підозрюється подружжя, яке працювало у його господарстві. Зловмисники пограбували будинок депутата й вкрали його елітний автомобіль.