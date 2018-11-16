В Киеве обокрали народного депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Позавчера, 14 ноября, в Киеве неизвестные обокрали народного депутата Украины. Об этом корреспонденту сообщили УНН в отделе коммуникаций ГУНП в г. Киеве.
"ЧП произошло 14 ноября. Неизвестные украли у народного депутата портмоне, удостоверение водителя, удостоверение нардепа и еще некоторые документы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают причастных к преступлению", - сообщили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 "Кража".
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Как сообщал УНН, в ограблении депутата городского совета Николаева подозревается супругов, которые работали в его хозяйстве. Злоумышленники ограбили дом депутата и украли его элитный автомобиль.