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Подружжя пограбувало будинок депутата і вкрало його елітне авто

Подружжя пограбувало будинок депутата і вкрало його елітне авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. У пограбуванні депутата міської ради Миколаєва підозрюється подружжя, яке працювало у його господарстві. Зловмисники пограбували будинок депутата й вкрали його елітний автомобіль. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області, передає УНН.

"Повідомлення про те, що в одному з сіл Очаківського району, розташованому на Кінбурнській косі, невідомі здійснили крадіжку мисливської зброї та майна з дачного будинку депутата Миколаївської міськради, надійшло до поліції Очаківського району близько 16:20 9 листопада", – йдеться в повідомленні.

На місці події з'ясувалося, що, крім рушниці та патронів до неї, побутової та комп’ютерної техніки та особистих речей власників будинку, злодії викрали ще й господарський автомобіль Toyota Tacoma. Ним вони виламали ворота, коли тікали з місця злочину. Зазначено, що правоохоронці затримали крадіїв у Херсоні.

"Причетними виявилось подружжя робітників, які доглядали за домашніми тваринами на господарстві потерпілого. Підігріті алкоголем, 48-річний мешканець Кіровоградщини з кримінальним минулим та його 40-річна супутниця із Черкаської області, які приїхали на Кінбурн на заробітки, вирішили, що господар мало їм платить, та й умови проживання їх не влаштовують. Аби покращити своє життя, парочка проникла до будинку, звідки забрала усе, що бажала: мисливську рушницю та патрони до неї, телевізор, кавоварку та інші предмети побутової техніки, комп’ютер, особисті речі та навіть постільну білизну домовласників", – повідомили у ГУНП.

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Знаючи, де господар тримає ключі від авто, зловмисники завантажили викрадене в транспортний засіб та втекли, навіть не відчиняючи ворота. Вже у Херсонській області нетверезий крадій не впорався із керуванням та з’їхав з проїзної частини.

"Автомобіль перекинувся, пошкодивши колеса, після чого вже не міг більше рухатися. Швидко домовившись про його продаж із незнайомцем, подружжя отримало на руки 10 тисяч гривень за авто та вирушило до Херсона, де поліцейські їх і затримали", – розповіли в поліції.

Обох зловмисників затримали у порядку ст. 208 КПК України. Їм інкримінують одразу декілька статей Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 185 "Крадіжка", ч. 1 ст. 262 "Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем" та ч. 2 ст. 289 "Незаконне заволодіння транспортним засобом".

"Санкції вказаних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання про оголошення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу", – уточнили в поліції.

За інформацією місцевих ЗМІ, вкрадений автомобіль належить депутату Миколаївської міської ради Анатолію Дюміну.

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Нагадаємо, в Одеській області депутату сільради підірвали автомобіль.

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