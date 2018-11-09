Супруги ограбили дом депутата и украли его элитное авто

"Сообщение о том, что в одном из сел Очаковского района, расположенном на Кинбурнской косе, неизвестные совершили кражу охотничьего оружия и имущества из дачного дома депутата Николаевского горсовета, поступило в полицию Очаковского района около 16:20 9 ноября", – говорится в сообщении.

На месте происшествия выяснилось, что, кроме ружья и патронов к нему, бытовой и компьютерной техники и личных вещей владельцев дома, воры похитили еще и хозяйственный автомобиль Toyota Tacoma. Им они выломали ворота, когда бежали с места преступления. Отмечено, что правоохранители задержали воров в Херсоне.

"Причастными оказалось супруги-работники, которые ухаживали за домашними животными в хозяйстве потерпевшего. Подогретые алкоголем, 48-летний житель Кировоградской области с уголовным прошлым и его 40-летняя спутница из Черкасской области, которые приехали на Кинбурн на заработки, решили, что хозяин мало им платит, и условия проживания их не устраивают. Чтобы улучшить свою жизнь, парочка проникла в дом, откуда унесла все, что хотела: охотничье ружье и патроны к нему, телевизор, кофеварку и другие предметы бытовой техники, компьютер, собисти вещи и даже постельное белье домовладельцев", – сообщили в ГУНП.

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Зная, где хозяин держит ключи от авто, злоумышленники погрузили похищенное в транспортное средство и скрылись, даже не открывая ворота. Уже в Херсонской области нетрезвый вор не справился с управлением и съехал с проезжей части.

"Автомобиль перевернулся, повредив колеса, после чего уже не мог больше двигаться. Быстро договорившись о его продаже с незнакомцем, супруги получили на руки 10 тысяч гривен за авто и отправились в Херсон, где полицейские их и задержали", – рассказали в полиции.

Оба злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 185 "Кража", ч. 1 ст. 262 "Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением" и ч. 2 ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством".

"Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения", – уточнили в полиции.

По информации местных СМИ, украденный автомобиль принадлежит депутату Николаевского городского совета Анатолию Дюмину.

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Напомним, в Одесской области депутату сельсовета взорвали автомобиль.