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Пограбованим в Києві депутатом виявився партієць "Народного Фронту"

Пограбованим в Києві депутатом виявився партієць "Народного Фронту"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Народним депутатом, якого на днях пограбували в Києві, виявися член партій "Народний Фронт" Ярослав Єдаков. Про це УНН повідомили джерела в правоохоронних органах.

Депутата пограбували позавчора, зловмисники вкрали в Єдакова портмоне, посвідчення водія, посвідчення нардепа та ще деякі документи. За фактом крадіжки порушено кримінальне провадження.

До слова, за даними сайту Верховної Ради України, Ярослав Єдаков є членом Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, до парламенту він пройшов під 77 номером партії "Народний Фронт".

Як повідомляв УНН, позавчора, 14 листопада, у Києві невідомі обікрали народного депутата України.

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Як повідомляв УНН, у пограбуванні депутата міської ради Миколаєва підозрюється подружжя, яке працювало у його господарстві. Зловмисники пограбували будинок депутата й вкрали його елітний автомобіль.

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