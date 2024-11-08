Погода в Украине: где сегодня ожидаются дожди и какая будет температура
Киев • УНН
В Украине прогнозируется переменная облачность, на востоке возможны небольшие дожди. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +14°C, теплее всего будет в Одессе.
Сегодня в Украине прогнозируется преимущественно переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
По информации, в большинстве регионов обойдется без осадков, однако на востоке страны, в частности в Харьковской, Донецкой, Луганской областях, возможны небольшие дожди.
В Киеве ожидается от +7 до +9°C, во Львове +6..+8°C, в Днепре +9..+11°C, а в Одессе - теплее всего, +12..+14°C. В Харькове, Донецке и Луганске синоптики также обещают небольшие осадки при температуре от +6 до +9°C. Симферополь и Мелитополь получат умеренно теплую и сухую погоду с температурой до +13..+14°C.
Средняя дневная температура по Украине составит около +7..+9°C.
Погода в Украине 7 ноября: где будет теплее всего и чего ждать7 ноября 2024, 05:53 • 25673 просмотра