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Погода в Украине: где сегодня ожидаются дожди и какая будет температура

Погода в Украине: где сегодня ожидаются дожди и какая будет температура

Киев  •  УНН

06:02 • 7838 просмотра

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В Украине прогнозируется переменная облачность, на востоке возможны небольшие дожди. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +14°C, теплее всего будет в Одессе.

Сегодня в Украине прогнозируется преимущественно переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По информации, в большинстве регионов обойдется без осадков, однако на востоке страны, в частности в Харьковской, Донецкой, Луганской областях, возможны небольшие дожди.

В Киеве ожидается от +7 до +9°C, во Львове +6..+8°C, в Днепре +9..+11°C, а в Одессе - теплее всего, +12..+14°C. В Харькове, Донецке и Луганске синоптики также обещают небольшие осадки при температуре от +6 до +9°C. Симферополь и Мелитополь получат умеренно теплую и сухую погоду с температурой до +13..+14°C.

Средняя дневная температура по Украине составит около +7..+9°C.

Погода в Украине 7 ноября: где будет теплее всего и чего ждать7 ноября 2024, 05:53 • 25673 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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