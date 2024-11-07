Погода в Украине 7 ноября: где будет теплее всего и чего ждать
Киев • УНН
В Украине 7 ноября ожидается переменная облачность без осадков с температурой +8..+10°C. Теплее всего будет в Симферополе и Мелитополе - до +14°C.
7 ноября в Украине ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
Средняя дневная температура по всей стране будет колебаться в пределах +8..+10°C.
В Киеве, Львове, Днепре и Одессе температура воздуха будет в пределах +8..+13°C, без дождей. В Харькове, Донецке, Луганске и Бахмуте температура также будет варьироваться от +7 до +10°C. В Симферополе и Мелитополе будет теплее всего - до +14°C, с переменной облачностью и без осадков.
В общем, 7 ноября в Украине будет царить стабильная погода без осадков, но стоит учитывать похолодание на востоке и юго-западе страны.
От мороза до плюсовой температуры и осадки на востоке: прогноз погоды на сегодня6 ноября 2024, 06:18 • 24526 просмотров