От мороза до плюсовой температуры и осадки на востоке: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине ожидается переменная облачность с мокрым снегом и дождем на востоке страны. Температура будет колебаться от -5° ночью до +12° днем, с самой теплой погодой на юге.
В Украине сегодня местами мокрый снег и дождь. Температура ночью до -5°, днем от +1° до +12°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, сегодня переменная облачность. Без осадков, лишь на востоке, ночью и на северо-востоке страны небольшой мокрый снег и дождь.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем 5-10° тепла, на крайнем юге страны до 12°, в восточных областях 1-6° тепла.
Прогноз погоды по Киевской области
Переменная облачность. [Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла. По Киеву температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.