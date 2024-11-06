От мороза до плюсовой температуры и осадки на востоке: прогноз погоды на сегодня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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В Украине ожидается переменная облачность с мокрым снегом и дождем на востоке страны. Температура будет колебаться от -5° ночью до +12° днем, с самой теплой погодой на юге.

В Украине сегодня местами мокрый снег и дождь. Температура ночью до -5°, днем от +1° до +12°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня переменная облачность. Без осадков, лишь на востоке, ночью и на северо-востоке страны небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем 5-10° тепла, на крайнем юге страны до 12°, в восточных областях 1-6° тепла.

Прогноз погоды по Киевской области

Переменная облачность. [Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла. По Киеву температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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