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Погода в Украине 28 февраля: где ожидать дождей и минусовой температуры

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В Украине ожидается переменная облачная погода с температурой от -4°C до +6°C. На западе прогнозируются дожди, в восточных регионах будет холоднее, остальная территория - без осадков.

28 февраля погода в Украине будет достаточно переменной, с небольшими колебаниями температуры и переменной облачностью по всей территории. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В основном на западе страны синоптики прогнозируют дожди. Так, во Львове ожидается облачная погода с короткими дождями, температура воздуха будет колебаться от +4°C до +6°C. В Киеве и на востоке ситуация будет несколько лучше, но облачность также не даст солнцу пробиться полностью. В столице температура составит +3°C..+5°C, без осадков.

В восточных регионах страны, в частности в Харькове и Луганске, ожидается холоднее, с температурой от -4°C до -2°C. Днепр, Одесса и Мелитополь будут оставаться в пределах комфортных температурных показателей +1°C...+5°C, без осадков. А вот к югу от Украины, в Симферополе, также будет сравнительно тепло: температура воздуха будет колебаться между +4°C и +6°C.

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Погода в этот день будет умеренно холодной в большинстве городов, но дожди и снег на западе будут создавать дополнительные неудобства для местных жителей.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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