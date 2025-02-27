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Зима завершится циклоном Reiner: какую погоду ожидать

Киев  •  УНН

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Циклон Reiner с атмосферным фронтом принесет осадки на запад Украины 28 февраля. На востоке ожидаются морозы до -15°C, в остальных регионах температура будет умеренной, с осадками на западе.

Последний день зимы в Украине принесет дожди, мокрый снег и ветер. Все из-за небольшого циклона Reiner, который вместе с атмосферным фронтом зацепит часть страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, передает УНН

Детали

«Зима завершится коротким визитом компактного небольшого циклончика по имени Reiner вместе с фронтом окклюзии... Напомню, что атмосферный фронт окклюзии - это когда холодный фронт догоняет теплый, и они в конце концов объединяются в один - во фронт окклюзии», - отметила Диденко.

Синоптик указала, что атмосферные фронты обычно сопровождаются осадками, и 28 февраля это почувствуют западные области Украины.

Циклон вместе с фронтом принесет дождь и мокрый снег, а также порывистый юго-восточный ветер.

На остальной территории страны существенных осадков не ожидается.

Самая низкая температура воздуха прогнозируется ночью в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях - до -10...-15°C. В большинстве областей ночные показатели составят -2...-6°C, а на западе будет около нуля.

«В течение дня 28 февраля ожидается 0...+6 градусов (в западных областях из-за осадков похолодает), только в восточной части будет на несколько градусов ниже - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла», - добавила синоптик.

По прогнозу, в Киеве последний день зимы пройдет с ночной температурой -2...-4 градуса, а днем воздух прогреется до +2...+4 градусов. Во второй половине дня возможно усиление ветра, который будет дуть с юго-востока. Существенных осадков в столице не ожидается.

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Начало весны, по прогнозу, будет влажным, с менее суровыми ночными морозами и прохладными дневными температурами, что соответствует типичной ранневесенней погоде.

«Когда ты готов простить немного крученую голову, прыгающее артериальное давление, непослушные сосуды и несколько сонную облачную элегичность. Потому что мы уже практически прошли вместе этот долгий темный зимний путь - впереди наша общая весна!» - подытожила Диденко.

Напомним,

Сегодня, 27 февраля, по прогнозу погоды, в Украине осадков не будет. А холодный воздух медленно отступает. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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