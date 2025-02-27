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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 8393 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 53173 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

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“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
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У деяких областях України потеплішає: прогноз погоди на 27 лютого

У деяких областях України потеплішає: прогноз погоди на 27 лютого

Київ  •  УНН

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В Україні 27 лютого очікується суха погода без опадів, з поступовим потеплінням. На заході температура досягне +10°, тоді як на північному сході та сході збережеться мороз до -5°.

Сьогодні, 27 лютого, в Україні опадів не буде. А холодне повітря повільно відступає. Про це повідомляє "Укргідрометцентр", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що погоду в Україні ще продовжуватиме визначати область високого атмосферного тиску, тому опади не очікуються. Холодне повітря повільно відступає.

При цьому, найдовше воно затримається на північному сході та сході країни, де прогнозується найхолодніша погода, вдень 0-5° морозу.

У західних областях, навпаки, потепління буде найвідчутнішим вдень 5-10° тепла. На решті території буде приємна денна температура в межах невеликих плюсових значень,

- йдеться у повідомленні.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. На дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями ожеледиця.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; у Києві вдень 2-4° тепла.

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Українців попередили про небезпеку падіння бурульок: як вберегтися від травм25.02.25, 18:50 • 27652 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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