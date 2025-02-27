У деяких областях України потеплішає: прогноз погоди на 27 лютого
Київ • УНН
В Україні 27 лютого очікується суха погода без опадів, з поступовим потеплінням. На заході температура досягне +10°, тоді як на північному сході та сході збережеться мороз до -5°.
Сьогодні, 27 лютого, в Україні опадів не буде. А холодне повітря повільно відступає. Про це повідомляє "Укргідрометцентр", пише УНН.
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Зазначається, що погоду в Україні ще продовжуватиме визначати область високого атмосферного тиску, тому опади не очікуються. Холодне повітря повільно відступає.
При цьому, найдовше воно затримається на північному сході та сході країни, де прогнозується найхолодніша погода, вдень 0-5° морозу.
У західних областях, навпаки, потепління буде найвідчутнішим вдень 5-10° тепла. На решті території буде приємна денна температура в межах невеликих плюсових значень,
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. На дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями ожеледиця.
Погода у Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; у Києві вдень 2-4° тепла.
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