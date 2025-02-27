В некоторых областях Украины потеплеет: прогноз погоды на 27 февраля
Киев • УНН
В Украине 27 февраля ожидается сухая погода без осадков, с постепенным потеплением. На западе температура достигнет +10°, тогда как на северо-востоке и востоке сохранится мороз до -5°.
Сегодня, 27 февраля, в Украине осадков не будет. А холодный воздух медленно отступает. Об этом сообщает «Укргидрометцентр», пишет УНН.
Детали
Отмечается, что погоду в Украине еще будет продолжать определять область высокого атмосферного давления, поэтому осадки не ожидаются. Холодный воздух медленно отступает.
При этом, дольше всего оно задержится на северо-востоке и востоке страны, где прогнозируется самая холодная погода, днем 0-5° мороза.
В западных областях, наоборот, потепление будет самым ощутимым днем 5-10° тепла. На остальной территории будет приятная дневная температура в пределах небольших плюсовых значений,
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. На дорогах, кроме западных и большинства южных областей, местами гололедица.
Погода в Киеве и области
Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла; в Киеве днем 2-4° тепла.
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