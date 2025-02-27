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Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Київ  •  УНН

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Циклон Reiner з атмосферним фронтом принесе опади на захід України 28 лютого. На сході очікуються морози до -15°C, у решті регіонів температура буде помірною, з опадами на заході.

Останній день зими в Україні принесе дощі, мокрий сніг і вітер. Усе через невеликий циклон Reiner, який разом із атмосферним фронтом зачепить частину країни. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, передає УНН

Деталі

"Зима завершиться коротким візитом компактного невеликого циклончика на ім'я Reiner вкупі із фронтом оклюзії… Нагадаю, що атмосферний фронт оклюзії - це коли холодний фронт наздоганяє теплий, і вони врешті-решт об'єднуються в один - у фронт оклюзії", - зазначила Діденко.

Синоптикиня вказала, що атмосферні фронти зазвичай супроводжуються опадами, і 28 лютого це відчують західні області України.

Циклон разом із фронтом принесе дощ і мокрий сніг, а також поривчастий південно-східний вітер.

На решті території країни суттєвих опадів не очікується.

Найнижча температура повітря прогнозується вночі на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині та Полтавщині - до -10…-15°C. У більшості областей нічні показники становитимуть -2…-6°C, а на заході буде близько нуля.

"Впродовж дня 28 лютого очікується 0…+6 градусів (у західних областях через опади похолоднішає), лише в східній частині буде на кілька градусів нижче - від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла", - додала синоптикиня.

За прогнозом, у Києві останній день зими пройде з нічною температурою -2…-4 градуси, а вдень повітря прогріється до +2…+4 градусів. У другій половині дня можливе посилення вітру, який дутиме з південного сходу. Істотних опадів у столиці не очікується.

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Початок весни, за прогнозом, буде вологим, із менш суворими нічними морозами та прохолодними денними температурами, що відповідає типовій ранньовесняній погоді.

"Коли ти готовий пробачити трохи кручену голову, стрибучий артеріальний тиск, неслухняні судини та дещо сонну хмарну елегійність. Бо ми вже практично пройшли разом цей довгий темний зимовий шлях - попереду наша спільна весна!" - підсумувала Діденко.

Нагадаємо

Сьогодні, 27 лютого, за прогнозом погоди, в Україні опадів не буде. А холодне повітря повільно відступає. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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