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05:23 • 13799 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122547 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182626 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147047 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138601 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117241 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107916 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102987 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141806 перегляди

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Погода в Україні 28 лютого: де очікувати дощів та мінусової температури

Погода в Україні 28 лютого: де очікувати дощів та мінусової температури

Київ • УНН

 • 106280 перегляди

В Україні очікується змінна хмарна погода з температурою від -4°C до +6°C. На заході прогнозуються дощі, у східних регіонах буде холодніше, решта території - без опадів.

28 лютого погода в Україні буде досить змінною, з невеликими коливаннями температури та мінливою хмарністю по всій території. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

В основному на заході країни синоптики прогнозують дощі. Так, у Львові очікується хмарна погода з короткими дощами, температура повітря коливатиметься від +4°C до +6°C. У Києві та на сході ситуація буде дещо кращою, але хмарність також не дасть сонцю пробитися повністю. У столиці температура становитиме +3°C..+5°C, без опадів.

У східних регіонах країни, зокрема в Харкові та Луганську, очікується холодніше, з температурою від -4°C до -2°C. Дніпро, Одеса та Мелітополь залишатимуться в межах комфортних температурних показників +1°C…+5°C, без опадів. А ось на південь від України, в Сімферополі, також буде порівняно тепло: температура повітря коливатиметься між +4°C та +6°C.

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Погода в цей день буде помірно холодною в більшості міст, але дощі та сніг на заході створюватимуть додаткові незручності для місцевих мешканців.

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати27.02.25, 14:06 • 54295 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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