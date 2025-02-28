Погода в Україні 28 лютого: де очікувати дощів та мінусової температури
Київ • УНН
В Україні очікується змінна хмарна погода з температурою від -4°C до +6°C. На заході прогнозуються дощі, у східних регіонах буде холодніше, решта території - без опадів.
28 лютого погода в Україні буде досить змінною, з невеликими коливаннями температури та мінливою хмарністю по всій території. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
В основному на заході країни синоптики прогнозують дощі. Так, у Львові очікується хмарна погода з короткими дощами, температура повітря коливатиметься від +4°C до +6°C. У Києві та на сході ситуація буде дещо кращою, але хмарність також не дасть сонцю пробитися повністю. У столиці температура становитиме +3°C..+5°C, без опадів.
У східних регіонах країни, зокрема в Харкові та Луганську, очікується холодніше, з температурою від -4°C до -2°C. Дніпро, Одеса та Мелітополь залишатимуться в межах комфортних температурних показників +1°C…+5°C, без опадів. А ось на південь від України, в Сімферополі, також буде порівняно тепло: температура повітря коливатиметься між +4°C та +6°C.
Погода в цей день буде помірно холодною в більшості міст, але дощі та сніг на заході створюватимуть додаткові незручності для місцевих мешканців.
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