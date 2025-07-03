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Погода в Киеве 4-5 июля: возможны грозы, град и шквалы ветра

Киев • УНН

 • 251 просмотра

В Киеве 4 июля днем и ночью 5 июля ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, объявлен I уровень опасности. Городские власти рекомендуют избегать опасных мест и предоставили контакты для ликвидации последствий непогоды.

Погода в Киеве 4-5 июля: возможны грозы, град и шквалы ветра

В пятницу, 4 июля, во второй половине дня с сохранением ночью 5 июля в Киеве ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Синоптики прогнозируют I уровень опасности (желтый). Также киевлян предупредили об осложнении работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также осложнении движения транспорта.

В то же время в Киевской городской государственной администрации рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также в КГГА опубликовали контактные телефоны, куда можно обращаться для ликвидации последствий шторма:

  • при подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 0442847419;
    • если упало дерево или сломались ветки – следует звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018;
      • когда падение деревьев или веток угрожает жизни, нужно обращаться к спасателям: 101 или 0444303713;
        • при травмировании людей нужно немедленно звонить 103;
          • при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков нужно звонить по номеру 0503873542.

            Напомним

            С 3 июля в Киеве действуют временные ограничения для грузового транспорта. Данные ограничения действуют в отношении грузовиков массой более 24 т при температуре воздуха +28°C и выше для сохранения дорожного покрытия.

            Евгений Устименко

            Евгений Устименко

            КиевПогода и окружающая среда
            Киевская городская государственная администрация
            Киев
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