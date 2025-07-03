У Києві обмежили рух вантажівок через спеку 3 липня 2025

З 3 липня в столиці діють тимчасові обмеження для вантажного транспорту. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, пише УНН.

Увага!Сьогодні, 3-го липня, на території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту - йдеться у повідомленні.

Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Про зняття обмеження ми повідомимо у нашому телеграм-каналі - додали у поліції.

Нагадаємо

3 липня в Україні очікується спекотна погода з температурою до +33°C на заході та півдні. На сході можливі короткочасні дощі, в Києві без опадів.

У Європі очікується спад спеки, але полегшення може виявитися недовгим