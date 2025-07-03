У Києві обмежили рух вантажівок через спеку 3 липня 2025
Київ • УНН
З 3 липня у Києві діють тимчасові обмеження для вантажного транспорту. Заборона стосується вантажівок масою понад 24 т при температурі повітря +28°C і вище для збереження дорожнього покриття.
З 3 липня в столиці діють тимчасові обмеження для вантажного транспорту. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, пише УНН.
Увага!Сьогодні, 3-го липня, на території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту
Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Про зняття обмеження ми повідомимо у нашому телеграм-каналі
Нагадаємо
3 липня в Україні очікується спекотна погода з температурою до +33°C на заході та півдні. На сході можливі короткочасні дощі, в Києві без опадів.
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