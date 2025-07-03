Україну накриє аномальна спека: де очікувати дощі 3 липня
Київ • УНН
3 липня в Україні очікується спекотна погода з температурою до +33°C на заході та півдні. На сході можливі короткочасні дощі, в Києві без опадів.
Погода в Україні у четвер, 3 липня, буде дуже спекотною. Над Україною формуватиметься поле підвищеного тиску, що сприятиме розсіюванню хмар і підвищенню температури. Однак в деяких регіонах все ж варто чекати дощів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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За прогнозами синоптиків, у четвер, 3 липня поле підвищеного тиску, яке формуватиметься над Україною, сприятиме розсіюванню хмар та підвищенню температури. Найбільше спеку відчують на заході та півдні країни. Лише на сході та південному сході атмосферний фронт додасть трохи вологи, тому там буде помірно тепло.
Опадів сьогодні не передбачається, лише вдень на сході України, місцями можливі короткочасні дощі. Вітер завтра теж вщухне, очікується 5-10 м/с.
Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25...+30 °C, на заході та півдні до +33 °C, а в східних областях до +21...+26 °C.
В Києві 3 липня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.
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