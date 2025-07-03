Украину накроет аномальная жара: где ожидать дожди 3 июля

Погода в Украине в четверг, 3 июля, будет очень жаркой. Над Украиной будет формироваться поле повышенного давления, что будет способствовать рассеиванию облаков и повышению температуры. Однако в некоторых регионах все же стоит ожидать дождей. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

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По прогнозам синоптиков, в четверг, 3 июля, поле повышенного давления, которое будет формироваться над Украиной, будет способствовать рассеиванию облаков и повышению температуры. Больше всего жару почувствуют на западе и юге страны. Только на востоке и юго-востоке атмосферный фронт добавит немного влаги, поэтому там будет умеренно тепло.

Осадков сегодня не предвидится, лишь днем на востоке Украины местами возможны кратковременные дожди. Ветер завтра тоже стихнет, ожидается 5-10 м/с.

Днем столбики термометров поднимутся до +25...+30 °C, на западе и юге до +33 °C, а в восточных областях до +21...+26 °C.

В Киеве 3 июля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.

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