В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары 3 июля 2025

С 3 июля в столице действуют временные ограничения для грузового транспорта. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, пишет УНН.

Внимание! Сегодня, 3 июля, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта - говорится в сообщении.

Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. О снятии ограничения мы сообщим в нашем телеграм-канале - добавили в полиции.

Напомним

3 июля в Украине ожидается жаркая погода с температурой до +33°C на западе и юге. На востоке возможны кратковременные дожди, в Киеве без осадков.

В Европе ожидается спад жары, но облегчение может оказаться недолгим