В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары 3 июля 2025
Киев • УНН
С 3 июля в Киеве действуют временные ограничения для грузового транспорта. Запрет касается грузовиков массой более 24 т при температуре воздуха +28°C и выше для сохранения дорожного покрытия.
С 3 июля в столице действуют временные ограничения для грузового транспорта. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, пишет УНН.
Внимание! Сегодня, 3 июля, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта
Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.
Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. О снятии ограничения мы сообщим в нашем телеграм-канале
Напомним
3 июля в Украине ожидается жаркая погода с температурой до +33°C на западе и юге. На востоке возможны кратковременные дожди, в Киеве без осадков.
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