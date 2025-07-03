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В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары 3 июля 2025

Киев • УНН

 • 56 просмотра

С 3 июля в Киеве действуют временные ограничения для грузового транспорта. Запрет касается грузовиков массой более 24 т при температуре воздуха +28°C и выше для сохранения дорожного покрытия.

В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

С 3 июля в столице действуют временные ограничения для грузового транспорта. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, пишет УНН.

Внимание! Сегодня, 3 июля, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта

- говорится в сообщении.

Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. О снятии ограничения мы сообщим в нашем телеграм-канале

- добавили в полиции.

Напомним

3 июля в Украине ожидается жаркая погода с температурой до +33°C на западе и юге. На востоке возможны кратковременные дожди, в Киеве без осадков.

В Европе ожидается спад жары, но облегчение может оказаться недолгим02.07.25, 14:00 • 1158 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКиевАвто
Национальная полиция Украины
Киев
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