Погода у Києві 4-5 липня: можливі грози, град та шквали вітру
Київ • УНН
У Києві 4 липня вдень та вночі 5 липня очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, оголошено І рівень небезпечності. Міська влада рекомендує уникати небезпечних місць та надала контакти для ліквідації наслідків негоди.
У п’ятницю, 4 липня, у другій половині дня з утриманням уночі 5 липня в Києві очікуються грози, подекуди град і шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Синоптики прогнозують І рівень небезпечності (жовтий). Також киян попередили про ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також ускладнення руху транспорту.
Водночас у Київській міській державній адміністрації рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Також у КМДА опублікували контактні телефони, куди можна звертатися для ліквідації наслідків шторму:
- при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419;
- якщо впало дерево чи зламалися гілки – слід телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018;
- коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, треба звертатися до рятувальників: 101 або 0444303713;
- при травмуванні людей треба негайно телефонувати 103;
- при несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх
знаків треба телефонувати за номером 0503873542.
Нагадаємо
З 3 липня у Києві діють тимчасові обмеження для вантажного транспорту. Дані обмеження діють щодо вантажівок масою понад 24 т при температурі повітря +28°C і вище для збереження дорожнього покриття.