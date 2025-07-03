Погода у Києві 4-5 липня: можливі грози, град та шквали вітру

У п’ятницю, 4 липня, у другій половині дня з утриманням уночі 5 липня в Києві очікуються грози, подекуди град і шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

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Синоптики прогнозують І рівень небезпечності (жовтий). Також киян попередили про ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також ускладнення руху транспорту.

Водночас у Київській міській державній адміністрації рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також у КМДА опублікували контактні телефони, куди можна звертатися для ліквідації наслідків шторму:

при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419;

якщо впало дерево чи зламалися гілки – слід телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018;

коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, треба звертатися до рятувальників: 101 або 0444303713;

при травмуванні людей треба негайно телефонувати 103;

при несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків треба телефонувати за номером 0503873542.

Нагадаємо

З 3 липня у Києві діють тимчасові обмеження для вантажного транспорту. Дані обмеження діють щодо вантажівок масою понад 24 т при температурі повітря +28°C і вище для збереження дорожнього покриття.