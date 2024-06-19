Погода ухудшится уже ночью: завтра почти по всей Украине ожидаются грозы и дождь
Киев • УНН
Завтра почти по всей территории страны ожидается значительное ухудшение погоды с грозами, градом и шквалами 15-20 м/с.
Завтра, 20 июня, в северных и большинстве западных областей Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в ГСЧС, передает УНН.
Детали
По информации Укргидрометцентра уже этой ночью (с 19 на 20 июня - ред.) в северных и большинстве западных областей ожидаются грозы, днем - по всей территории, кроме запада
Также в отдельных районах центральных, южных и восточных областей - днем град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
❗️У Киеве и области ожидается гроза! ❗️Тримайтеся подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться
Напомним,
Синоптики Украинского гидрометеорологического центра заявили, что в Украину поступит воздушная масса с северо-западной Европы вместе с кратковременными дождями и грозами.