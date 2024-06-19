Погода погіршиться вже вночі: завтра майже по всій Україні очікуються грози та дощ
Київ • УНН
Завтра майже по всій території країни очікується значне погіршення погоди з грозами, градом та шквалами 15-20 м/с.
Завтра, 20 червня, у північних та більшості західних областей України очікується значне погіршення погодних умов. Про це попередили в ДСНС, передає УНН.
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За інформацією Укргідрометцентру вже цієї ночі (з 19 на 20 червня - ред.) у північних та більшості західних областей очікуються грози, вдень – по всій території, крім заходу
Також в окремих районах центральних, південних і східних областей – вдень град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
❗️У Києві та області очікується гроза! ❗️Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися
Нагадаємо
Синоптики Українського гідрометеорологічного центру заявили, що в Україну надійде повітряна маса з північно-західної Європи разом з короткочасними дощами та грозами.