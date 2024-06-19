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Пилу з Сахари над Україною не очікується - синоптики

Київ • УНН

 • 11961 перегляди

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру спростовують повідомлення про прибуття в Україну пилу з Сахари, уточнюючи, що пил очікується над Середземномор'ям, а в Україну надійде повітряна маса з північно-західної Європи разом з короткочасними дощами та грозами.

Пилу з Сахари над Україною не очікується - синоптики

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру спростовують повідомлення про те, що в Україну йде пил з Сахари, уточнюючи, що пил очікується над Середземномор'ям, а в Україну надійде повітряна маса з північно-західної Європи разом з короткочасними дощами та грозами, пише УНН.

Деталі

"Мережею Інтернет шириться новина (з посиланням на Copernicus) про надходження пилу з Сахари на територію України й, ніби він очікується у Києві. Синоптики Українського гідрометеорологічного центру спростовують цю інформацію. Ми не чекаємо пустельного пилу над Україною", - вказали в Укргідрометцентрі у соцмережах.

Там зауважили, що згідно з Copernicus, пил очікується над Середземномор'ям.

"До України надходитиме повітряна маса з північно-західної Європи. Також завтра ми очікуємо короткочасні дощі з грозами", - зазначили в Укргідрометцентрі.

І закликали не розповсюджувати фейкові новини, не узгодивши їх з офіційним джерелом.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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