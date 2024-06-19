Киев • УНН
Синоптики Украинского гидрометеорологического центра опровергают сообщения о прибытии в Украину пыли из Сахары, уточняя, что пыль ожидается над Средиземноморьем, а в Украину поступит воздушная масса из северо-западной Европы вместе с кратковременными дождями и грозами.
Синоптики Украинского гидрометеорологического центра опровергают сообщения о том, что в Украину идет пыль из Сахары, уточняя, что пыль ожидается над Средиземноморьем, а в Украину поступит воздушная масса из северо-западной Европы вместе с кратковременными дождями и грозами, пишет УНН.
Детали
"В сети Интернет распространяется новость (со ссылкой на Copernicus) о поступлении пыли из Сахары на территорию Украины и будто она ожидается в Киеве. Синоптики Украинского гидрометеорологического центра опровергают эту информацию. Мы не ждем пустынной пыли над Украиной", - указали в Укргидрометцентре в соцсетях.
Там отметили, что согласно Copernicus, пыль ожидается над Средиземноморьем.
"В Украину будет поступать воздушная масса с северо-западной Европы. Также завтра мы ожидаем кратковременные дожди с грозами", - отметили в Укргидрометцентре.
И призвали не распространять фейковые новости, не согласовав их с официальным источником.
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