Подтопление метро в Киеве: экс-руководителю столичной подземки сообщили о подозрении

В деле о подтоплении и разгерметизации тоннелей между станциями на "синей ветке" метро Киева сообщено о подозрении в служебной халатности экс-руководителю Киевского метрополитена, сейчас принимаются меры для установления места пребывания подозреваемого, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Директор Киевского метро Брагинский написал заявление на увольнение

По данным следствия, подозреваемый "не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах КП "Киевский метрополитен", не принимал меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращению появления их неисправностей". Также, по информации прокуратуры, он "не назначал комиссию для проведения специальных осмотров, обследований и наблюдений за дефектными, ослабленными конструкциями и сооружениями станций Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена".

Следствием невыполнения этих обязанностей, как сообщается, стало постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей. Это привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро "Демеевская"-"Лыбедская", появлению трещин в стенах и сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени, указали в прокуратуре.

Вследствие этого 8 декабря 2023 года столичными властями принято решение об остановке движения поездов по Оболонско-Теремковской линии метро на отрезке между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская". "По результатам проведенных экспертиз установлено, что эксплуатация тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" является ненадлежащей и не соответствует строительным нормам и правилам", - говорится в сообщении.

"Вследствие служебной халатности подозреваемого с декабря 2023 года до марта 2024 года городскому бюджету нанесен более 138,5 млн грн убытков. КП "Киевский метрополитен" из-за закрытия станций метро недополучил доходы в сумме почти 26 млн грн. Сейчас принимаются меры для установления места пребывания подозреваемого", - указали в прокуратуре.

Ранее

В июле 2024 года сообщено о подозрении начальнику службы пути, туннельных сооружений и главному инженеру КП "Киевский метрополитен".

В Киеве возобновлена работа "синей ветки" метро: как будет работать