Подтопление метро в Киеве: экс-руководителю столичной подземки сообщили о подозрении

ukenru
Эксклюзив
«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников
13:46 • 3296 просмотра

«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников

Эксклюзив
Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ
12:28 • 26400 просмотра

Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ

Эксклюзив
Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний
11:47 • 41698 просмотра

Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний

Эксклюзив
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
09:58 • 97483 просмотра

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине
08:53 • 81557 просмотра

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
20:01 • 110161 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

Эксклюзив
"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 121964 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

Эксклюзив
Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
11 ноября 2024, 12:56 • 124478 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
11 ноября 2024, 12:26 • 123284 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

Эксклюзив
АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
11 ноября 2024, 07:54 • 122075 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф нанесли авиаудары по Запорожской области: есть разрушения, заблокированы люди

Войска рф нанесли авиаудары по Запорожской области: есть разрушения, заблокированы люди

04:42 • 78886 просмотра
Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

06:30 • 117610 просмотра
Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

07:14 • 101010 просмотра
Кандидат в канцлеры Германии намерен выставить России решительное требование

Кандидат в канцлеры Германии намерен выставить России решительное требование

08:06 • 49358 просмотра
Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

10:18 • 34710 просмотра
публикации
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
Эксклюзив

09:58 • 97483 просмотра
Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

06:30 • 117610 просмотра
Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

11 ноября 2024, 11:43 • 125898 просмотра
Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

11 ноября 2024, 10:37 • 126295 просмотра
Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

11 ноября 2024, 05:30 • 152238 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

13:13 • 5440 просмотра
Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

11:38 • 21302 просмотра
The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

11:17 • 23550 просмотра
Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

11:09 • 22321 просмотра
Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

10:18 • 34710 просмотра
Актуальное
Подтопление метро в Киеве: экс-руководителю столичной подземки сообщили о подозрении

Подтопление метро в Киеве: экс-руководителю столичной подземки сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

12:47 • 5765 просмотра

Read in English

Бывшему руководителю КП «Киевский метрополитен» сообщено о подозрении в служебной халатности из-за подтопления тоннелей. Из-за закрытия станций метро бюджет потерял более 138,5 млн грн, а метрополитен недополучил 26 млн грн доходов.

В деле о подтоплении и разгерметизации тоннелей между станциями на "синей ветке" метро Киева сообщено о подозрении в служебной халатности экс-руководителю Киевского метрополитена, сейчас принимаются меры для установления места пребывания подозреваемого, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Директор Киевского метро Брагинский написал заявление на увольнение15 марта 2024, 10:48 • 34249 просмотров

По данным следствия, подозреваемый "не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах КП "Киевский метрополитен", не принимал меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращению появления их неисправностей". Также, по информации прокуратуры, он "не назначал комиссию для проведения специальных осмотров, обследований и наблюдений за дефектными, ослабленными конструкциями и сооружениями станций Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена".

Следствием невыполнения этих обязанностей, как сообщается, стало постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей. Это привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро "Демеевская"-"Лыбедская", появлению трещин в стенах и сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени, указали в прокуратуре.

Вследствие этого 8 декабря 2023 года столичными властями принято решение об остановке движения поездов по Оболонско-Теремковской линии метро на отрезке между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская". "По результатам проведенных экспертиз установлено, что эксплуатация тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" является ненадлежащей и не соответствует строительным нормам и правилам", - говорится в сообщении.

"Вследствие служебной халатности подозреваемого с декабря 2023 года до марта 2024 года городскому бюджету нанесен более 138,5 млн грн убытков. КП "Киевский метрополитен" из-за закрытия станций метро недополучил доходы в сумме почти 26 млн грн. Сейчас принимаются меры для установления места пребывания подозреваемого", - указали в прокуратуре.

Ранее

В июле 2024 года сообщено о подозрении начальнику службы пути, туннельных сооружений и главному инженеру КП "Киевский метрополитен".

В Киеве возобновлена работа "синей ветки" метро: как будет работать12 сентября 2024, 07:29 • 20961 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
kievskii-metropolitenКиевский метрополитен
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
kievКиев