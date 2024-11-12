Подтопление метро в Киеве: экс-руководителю столичной подземки сообщили о подозрении
Киев • УНН
Бывшему руководителю КП «Киевский метрополитен» сообщено о подозрении в служебной халатности из-за подтопления тоннелей. Из-за закрытия станций метро бюджет потерял более 138,5 млн грн, а метрополитен недополучил 26 млн грн доходов.
В деле о подтоплении и разгерметизации тоннелей между станциями на "синей ветке" метро Киева сообщено о подозрении в служебной халатности экс-руководителю Киевского метрополитена, сейчас принимаются меры для установления места пребывания подозреваемого, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.
Детали
"Сообщено о подозрении бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, подозреваемый "не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах КП "Киевский метрополитен", не принимал меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращению появления их неисправностей". Также, по информации прокуратуры, он "не назначал комиссию для проведения специальных осмотров, обследований и наблюдений за дефектными, ослабленными конструкциями и сооружениями станций Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена".
Следствием невыполнения этих обязанностей, как сообщается, стало постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей. Это привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро "Демеевская"-"Лыбедская", появлению трещин в стенах и сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени, указали в прокуратуре.
Вследствие этого 8 декабря 2023 года столичными властями принято решение об остановке движения поездов по Оболонско-Теремковской линии метро на отрезке между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская". "По результатам проведенных экспертиз установлено, что эксплуатация тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" является ненадлежащей и не соответствует строительным нормам и правилам", - говорится в сообщении.
"Вследствие служебной халатности подозреваемого с декабря 2023 года до марта 2024 года городскому бюджету нанесен более 138,5 млн грн убытков. КП "Киевский метрополитен" из-за закрытия станций метро недополучил доходы в сумме почти 26 млн грн. Сейчас принимаются меры для установления места пребывания подозреваемого", - указали в прокуратуре.
Ранее
В июле 2024 года сообщено о подозрении начальнику службы пути, туннельных сооружений и главному инженеру КП "Киевский метрополитен".
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