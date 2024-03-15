Директор Киевского метро Брагинский написал заявление на увольнение

Директор столичного метро Виктор Брагинский написал заявление на увольнение, сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение - говорится в сообщении КГГА.

Как сообщается, обязанности начальника коммунального предприятия временно будет исполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский.

Дополнение

14 марта городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что Виктор Брагинский будет отстранен от выполнения своих обязанностей.

В четверг вечером Bihus info выпустил расследование о хищениях в столичном метро. В расследовании речь идет об имениях, квартирах, авто родственников и тех, кто так и не попал в декларацию Брагинского.