В Киеве возобновлена работа "синей ветки" метро: как будет работать

В Киеве в местных пабликах делятся кадрами возобновления работы "синей ветки" метро после 9-месячного ремонта, пишет УНН.

Детали

"Давно забытое ощущение - поезд курсирует по синей ветке и проезжает "Демеевскую", - пишет телеграм-канал "Каштан NEWS".

"Синяя ветка метро полностью возобновила свою работу", - сообщает телеканал КИЕВ24.

"Вагоны ходят умеренно, свободные пока, пассажиропоток пока не большой, но ожидаем увеличения. В обычные часы поезда движутся с интервалом 5-6 мин, а в часы пик - 3-4 минуты", - сказала в комментарии КИЕВ24 дежурная по станции "Демеевская" Светлана Косенко.

Как сообщили в приложении "Киев Цифровой", интервал движения поездов - 3-6 мин в будни, 6-8 мин в выходные.

Повноцінний рух на "синій гілці" метро Києва відновиться 12 вересня - мер