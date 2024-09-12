У Києві відновлено роботу "синьої гілки" метро: як працюватиме
Київ • УНН
У Києві відновлено повноцінну роботу "синьої гілки" метро після 9-місячного ремонту. Інтервал руху потягів становить 3-6 хвилин у будні та 6-8 хвилин у вихідні дні.
У Києві у місцевих пабліках діляться кадрами відновлення роботи "синьої гілки" метро після 9-місячного ремонту, пише УНН.
Деталі
"Давно забуте відчуття - потяг курсує синьою гілкою і проїжджає "Деміївську", - пише телеграм-канал "Каштан NEWS".
"Синя гілка метро повністю відновила свою роботу", - повідомляє телеканал КИЇВ24.
"Вагони ходять помірно, вільні поки що, пасажиропотік поки що не великий, але очікуємо збільшення. У звичайні години поїзди рухаються з інтервалом 5-6 хв, а в години пік - 3-4 хвилини", - сказала у коментарі КИЇВ24 чергова по станції "Деміївська" Світлана Косенко.
Як повідомили у додатку "Київ Цифровий", інтервал руху потягів - 3-6 хв у будні, 6-8 хв у вихідні.
Повноцінний рух на "синій гілці" метро Києва відновиться 12 вересня - мер11.09.24, 12:19 • 24997 переглядiв