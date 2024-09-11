Повноцінний рух на "синій гілці" метро Києва відновиться 12 вересня - мер

У Києві завершено 9-місячний ремонт тунелю метро між станціями "Деміївська" і "Либідська". 12 вересня відновиться повноцінний рух поїздів на "синій лінії" підземки "Героїв Дніпра" - "Теремки", повідомив у середу у Telegram мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" - "Либідська" завершені. У четверг, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки" - написав Кличко у Telegram.

Зі слів мера, увесь комплекс робіт тривав 9 місяців. "За цей час підготовули будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів та побудували нову. Посили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 м). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів", - розповів він деталі.

"Перегінний тунель між "Деміївською"-"Либідською" знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї", - додав мер.

"Кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості", - повідомив Кличко.

З його слів, паралельно з відновлювальними роботами були проведені експертні дослідження з визначення причин виникнення ситуації. "Зокрема підтверджено, що її причиною є окремі помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю", - зазначив Кличко.

"Крім того, проведеними лабораторними дослідженнями підтверджено грубі порушення при будівництві в частині відсутності хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю", - вказав мер Києва.

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