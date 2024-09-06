У Києві тестують нову ділянку між "Либідською" та "Деміївською" на "синій гілці" метро: що відомо
Київ • УНН
На перегоні між станціями "Либідська" та "Деміївська" проводяться тестова обкатка поїздів і пусконалагоджувальні роботи. Перевіряються системи безпеки, сигналізації, зв'язку та електропостачання.
На перегоні між станціями "Либідська" та "Деміївська" на "синій гілці" столичного метро триває тестова обкатка поїздів і пусконалагоджувальні роботи, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"На перегоні між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" триває тестова обкатка поїздів і пусконалагоджувальні роботи. Наразі фахівці здійснюють перевірку та тестування всіх систем безпеки руху поїздів. Зокрема, перевіряють системи сигналізації та зв’язку, електропостачання, а також роботу системи автоматичного регулювання швидкості руху поїздів", - повідомили у КМДА з посиланням на дані КП "Київський метрополітен".
Також під час руху обкаточних поїздів, як зазначається, перевіряють ширину, просадку та кут нахилу колійного полотна. "Паралельно спеціалісти проводять заміри та ведуть цілодобовий нагляд і спостереження за конструкцією тунелю", - зазначили у КМДА.
Як вказано, тестують нову ділянку на різних швидкостях руху електропоїздів – від 25 км на годину з поступовим збільшенням до встановленої швидкості.
У КМДА зазначили, що запуск першого пробного поїзда з вагоном-колієвимірювачем відбувся у ніч з 30 на 31 серпня, перед пуском якого перевірили габарити тунелю.
Пусконалагоджувальні роботи, перевірка та тестування є вкрай важливими перед повноцінним відновленням руху з пасажирами, оскільки справна робота всіх систем – основа безпеки руху поїздів. Роботи тривають у посиленому режимі, аби найближчим часом "синя" лінія метрополітену відновила повноцінний рух між станціями "Героїв Дніпра" та "Теремки"
Роботи на "синій гілці" метро у Києві близькі до завершення: Кличко сподівається, запрацює на початку осені22.08.24, 12:29 • 28362 перегляди