У Києві тестують нову ділянку між "Либідською" та "Деміївською" на "синій гілці" метро: що відомо

ukenru
Ексклюзив
09:27 • 12131 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

08:43 • 54532 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 106493 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 151186 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 212415 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 152601 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 133041 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 126743 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 173633 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77037 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
91 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 88117 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 87904 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 88185 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 82981 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 70437 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 70437 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 212434 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 173641 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 206299 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 538923 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 6740 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 20770 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 27264 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 47792 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 46111 перегляди
Актуальне
У Києві тестують нову ділянку між "Либідською" та "Деміївською" на "синій гілці" метро: що відомо

У Києві тестують нову ділянку між "Либідською" та "Деміївською" на "синій гілці" метро: що відомо

Київ • УНН

 • 38765 перегляди

На перегоні між станціями "Либідська" та "Деміївська" проводяться тестова обкатка поїздів і пусконалагоджувальні роботи. Перевіряються системи безпеки, сигналізації, зв'язку та електропостачання.

На перегоні між станціями "Либідська" та "Деміївська" на "синій гілці" столичного метро триває тестова обкатка поїздів і пусконалагоджувальні роботи, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"На перегоні між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" триває тестова обкатка поїздів і пусконалагоджувальні роботи. Наразі фахівці здійснюють перевірку та тестування всіх систем безпеки руху поїздів. Зокрема, перевіряють системи сигналізації та зв’язку, електропостачання, а також роботу системи автоматичного регулювання швидкості руху поїздів", - повідомили у КМДА з посиланням на дані КП "Київський метрополітен".

Також під час руху обкаточних поїздів, як зазначається, перевіряють ширину, просадку та кут нахилу колійного полотна. "Паралельно спеціалісти проводять заміри та ведуть цілодобовий нагляд і спостереження за конструкцією тунелю", - зазначили у КМДА.

Як вказано, тестують нову ділянку на різних швидкостях руху електропоїздів – від 25 км на годину з поступовим збільшенням до встановленої швидкості.

У КМДА зазначили, що запуск першого пробного поїзда з вагоном-колієвимірювачем відбувся у ніч з 30 на 31 серпня, перед пуском якого перевірили габарити тунелю.

Пусконалагоджувальні роботи, перевірка та тестування є вкрай важливими перед повноцінним відновленням руху з пасажирами, оскільки справна робота всіх систем – основа безпеки руху поїздів. Роботи тривають у посиленому режимі, аби найближчим часом "синя" лінія метрополітену відновила повноцінний рух між станціями "Героїв Дніпра" та "Теремки"

- підкреслили у КМДА.

Роботи на "синій гілці" метро у Києві близькі до завершення: Кличко сподівається, запрацює на початку осені22.08.24, 12:29 • 28362 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.65
Bitcoin
$86,687.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,053.61
Ethereum
$2,060.94