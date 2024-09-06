На перегоне между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" на "синей ветке" столичного метро продолжается тестовая обкатка поездов и пусконаладочные работы, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Детали

"На перегоне между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская" продолжается тестовая обкатка поездов и пусконаладочные работы. Сейчас специалисты осуществляют проверку и тестирование всех систем безопасности движения поездов. В частности, проверяют системы сигнализации и связи, электроснабжения, а также работу системы автоматического регулирования скорости движения поездов", - сообщили в КГГА со ссылкой на данные КП "Киевский метрополитен".

Также во время движения обкаточных поездов, как отмечается, проверяют ширину, просадку и угол наклона путевого полотна. "Параллельно специалисты проводят замеры и ведут круглосуточный надзор и наблюдение за конструкцией тоннеля", - отметили в КГГА.

Как указано, тестируют новый участок на разных скоростях движения электропоездов - от 25 км в час с постепенным увеличением до установленной скорости.

В КГГА отметили, что запуск первого пробного поезда с вагоном-колеизмерителем состоялся в ночь с 30 на 31 августа, перед пуском которого проверили габариты тоннеля.

Пусконаладочные работы, проверка и тестирование крайне важны перед полноценным восстановлением движения с пассажирами, поскольку исправная работа всех систем - основа безопасности движения поездов. Работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы в ближайшее время "синяя" линия метрополитена возобновила полноценное движение между станциями "Героев Днепра" и "Теремки" - подчеркнули в КГГА.

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