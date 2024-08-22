Работы на «синей ветке» метро в Киеве близки к завершению: Кличко надеется, заработает в начале осени

На перегоне между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" на "синей ветке" столичного метро восстановительные работы на завершающем этапе: завершено строительство нового участка тоннеля, укладывают рельсы, движение надеются возобновить в начале осени, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

На завершающем этапе восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская". (...) Перед полноценным восстановлением движения проведут пробные пуски поездов, а также тщательную проверку всех систем безопасности движения. Делаем все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени - написал Кличко в Telegram.

По его словам, сегодня начали засыпать котлован грунтом. Перед этим вокруг обновленного участка тоннеля котлован залили специальной цементной смесью и почти демонтировали три уровня его креплений. Вскоре выполнят работы по благоустройству территории на месте стройплощадки, отметил мэр.

Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, подчеркнул Кличко.

"Накануне специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля длиной 27 метров. Также усилили участки, прилегающие к нему с обеих сторон (общей длиной более 50 метров). Сейчас завершают работы по укладке нового рельсового полотна. В тоннеле восстанавливают все необходимые кабельные сети и монтируют контактный рельс, через который подается напряжение", - рассказал Кличко.

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