В Киеве продолжаются работы по ремонту перегона между станциями "Демеевская" - "Лыбедская". Сейчас завершается возведение фактически новой части тоннеля. Об этом заявил городской голова столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Кличко подчеркнул, что восстановительные работы на перегоне между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" продолжаются круглосуточно.

В частности, специалисты выполнили все стабилизационные мероприятия по укреплению конструкций, химическое укрепление грунтов и обустроили водопонижающие скважины. Кроме того, разработали котлован с тремя ярусами крепления.

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Продолжаются работы по усилению туннельной оправы и устройству гидроизоляции тоннеля. На завершающем этапе работы по возведению фактически новой части тоннеля. Уже построили 27 м новой конструкции прямоугольной формы. И усилили участки, прилегающие к ней с обеих сторон (общей длиной более 50 метров) - рассказал городской голова столицы.

По его словам, продолжается полная замена всех коммуникаций и уже выполняют работы по укладке нового рельсового полотна.

Кличко отметил, что на поверхности, над тоннелем, начали работы по благоустройству.

После завершения ремонта, перед полноценным восстановлением движения, осуществят тестовые пуски поездов. Специалисты делают все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени - заверил Виталий Кличко.

Напомним,

В мае КП "Киевский метрополитен" объявил тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь. Ожидаемая стоимость закупки составляет почти 14 млрд грн.