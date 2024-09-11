Полноценное движение на "синей ветке" метро Киева возобновится 12 сентября - мэр

В Киеве завершен 9-месячный ремонт тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". 12 сентября возобновится полноценное движение поездов на "синей линии" подземки "Героев Днепра" - "Теремки", сообщил в среду в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" завершены. В четверг, 12 сентября, восстановят полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" - "Теремки" - написал Кличко в Telegram.

По словам мэра, весь комплекс работ длился 9 месяцев. "За это время подготовили строительную площадку, переложили более 200 кабельных сетей, в частности сетей ДТЭКа, Укртелекома, других. Разработали котлован глубиной более 15 м, демонтировали старую часть тоннеля длиной в 27 метров и построили новую. Усилили с обеих сторон и туннельную оправу, примыкающую к новому участку (общей длиной более 50 м). Уложили новые пути, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов", - рассказал он детали.

"Перегонный тоннель между "Демеевской"-"Лыбедской" находится в сложных гидрогеологических условиях. Поэтому во время ремонта осуществили все необходимые работы по гидроизоляции тоннельной оправы и химического закрепления почв вокруг нее", - добавил мэр.

"Сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше начальной стоимости", - сообщил Кличко.

По его словам, параллельно с восстановительными работами были проведены экспертные исследования по определению причин возникновения ситуации. "В частности подтверждено, что ее причиной являются отдельные ошибки на этапе проектирования и некачественное выполнение строительно-монтажных работ на этапе строительства этого участка тоннеля", - отметил Кличко.

"Кроме того, проведенными лабораторными исследованиями подтверждены грубые нарушения при строительстве в части отсутствия химического закрепления грунтов вокруг тоннеля", - указал мэр Киева.

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