Подстрекал к подкупу местных депутатов: депутата из Одесской области приговорили к 5 годам тюрьмы
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд приговорил к 5 годам тюрьмы депутата Белгород-Днестровского районного совета Одесской области Анатолия Хмильковского, обвиняемого в подстрекательстве к подкупу местных депутатов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Детали
Во вторник, 12 августа, судья Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор по делу депутата Белгород-Днестровского районного совета Одесской области. Суд признал его виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 – ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 190 УК Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества
На срок до вступления приговора в законную силу к обвиняемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать жилье по месту жительства в Одессе (за исключением следования в ближайшее убежище во время воздушной тревоги).
На него также возложены следующие обязанности:
- прибывать по каждому требованию в суд;
- сдать на хранение в Главное управление ГМС Украины в Одесской области (его территориального подразделения по месту жительства) паспорт гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
