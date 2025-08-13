Подстрекал к подкупу местных депутатов: депутата из Одесской области приговорили к 5 годам тюрьмы

Высший антикоррупционный суд приговорил к 5 годам тюрьмы депутата Белгород-Днестровского районного совета Одесской области Анатолия Хмильковского, обвиняемого в подстрекательстве к подкупу местных депутатов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Детали

Во вторник, 12 августа, судья Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор по делу депутата Белгород-Днестровского районного совета Одесской области. Суд признал его виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 – ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 190 УК Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества - говорится в сообщении.

На срок до вступления приговора в законную силу к обвиняемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать жилье по месту жительства в Одессе (за исключением следования в ближайшее убежище во время воздушной тревоги).

На него также возложены следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию в суд;

сдать на хранение в Главное управление ГМС Украины в Одесской области (его территориального подразделения по месту жительства) паспорт гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

ВАКС вынес приговор в отношении бывшего народного депутата Крючкова