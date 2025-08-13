$41.430.02
Эксклюзив
08:39 • 9158 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 27177 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 22635 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 48200 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 76106 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 49664 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 88214 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 43700 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 44277 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 130697 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Подстрекал к подкупу местных депутатов: депутата из Одесской области приговорили к 5 годам тюрьмы

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Белгород-Днестровского райсовета Анатолия Хмильковского к 5 годам тюрьмы. Он признан виновным в подстрекательстве к подкупу местных депутатов и мошенничестве.

Подстрекал к подкупу местных депутатов: депутата из Одесской области приговорили к 5 годам тюрьмы

Высший антикоррупционный суд приговорил к 5 годам тюрьмы депутата Белгород-Днестровского районного совета Одесской области Анатолия Хмильковского, обвиняемого в подстрекательстве к подкупу местных депутатов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Детали

Во вторник, 12 августа, судья Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор по делу депутата Белгород-Днестровского районного совета Одесской области. Суд признал его виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 – ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 190 УК Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества

- говорится в сообщении.

На срок до вступления приговора в законную силу к обвиняемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать жилье по месту жительства в Одессе (за исключением следования в ближайшее убежище во время воздушной тревоги).

На него также возложены следующие обязанности:

  • прибывать по каждому требованию в суд;
    • сдать на хранение в Главное управление ГМС Украины в Одесской области (его территориального подразделения по месту жительства) паспорт гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
      • носить электронное средство контроля.

        ВАКС вынес приговор в отношении бывшего народного депутата Крючкова11.06.2025, 19:28 • 2835 просмотров

        Анна Мурашко

        ОбществополитикаКриминал и ЧП
        Одесская область
        Одесса