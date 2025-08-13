Підбурював до підкупу місцевих депутатів: депутата з Одещини засудили до 5 років тюрми

Вищий антикорупційний суд засудив до 5 років тюрми депутата Білгород-Дністровської районної ради Одеської області Анатолія Хмільківського, якого обвинувачують у підбурюванні до підкупу місцевих депутатів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Деталі

У вівторок, 12 серпня, суддя Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок у справі депутата Білгород-Дністровської районної ради Одеської області. Суд визнав його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 – ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 190 КК України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна - йдеться в повідомленні.

На строк до набрання вироком законної сили до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло за місцем проживання в Одесі (за винятком прямування до найближчого укриття під час повітряної тривоги).

На нього також покладено такі обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до суду;

здати на зберігання до Головного управління ДМС України в Одеській області (його територіального підрозділу за місцем проживання) паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

ВАКС ухвалив вирок стосовно колишнього народного депутата Крючкова