Ексклюзив
08:39
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
08:29
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
06:01
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язками
12 серпня, 13:29
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
Підбурював до підкупу місцевих депутатів: депутата з Одещини засудили до 5 років тюрми

Київ • УНН

 498 перегляди

Вищий антикорупційний суд засудив депутата Білгород-Дністровської райради Анатолія Хмільківського до 5 років тюрми. Його визнано винним у підбурюванні до підкупу місцевих депутатів та шахрайстві.

Підбурював до підкупу місцевих депутатів: депутата з Одещини засудили до 5 років тюрми

Вищий антикорупційний суд засудив до 5 років тюрми депутата Білгород-Дністровської районної ради Одеської області Анатолія Хмільківського, якого обвинувачують у підбурюванні до підкупу місцевих депутатів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Деталі

У вівторок, 12 серпня, суддя Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок у справі депутата Білгород-Дністровської районної ради Одеської області. Суд визнав його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 – ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 190 КК України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна

- йдеться в повідомленні.

На строк до набрання вироком законної сили до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло за місцем проживання в Одесі (за винятком прямування до найближчого укриття під час повітряної тривоги).

На нього також покладено такі обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до суду;
    • здати на зберігання до Головного управління ДМС України в Одеській області (його територіального підрозділу за місцем проживання) паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
      • носити електронний засіб контролю.

        ВАКС ухвалив вирок стосовно колишнього народного депутата Крючкова11.06.25, 19:28 • 2831 перегляд

        Анна Мурашко

        СуспільствоПолітикаКримінал та НП
        Одеська область
        Одеса