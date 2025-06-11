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ВАКС ухвалив вирок стосовно колишнього народного депутата Крючкова

Київ • УНН

 • 468 перегляди

ВАКС визнав Дмитра Крючкова невинуватим в організації зловживання владою, але визнав винним у заволодінні майном в особливо великих розмірах. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

ВАКС ухвалив вирок стосовно колишнього народного депутата Крючкова

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата України V скликання Дмитра Крючкова невинуватим в організації зловживання владою або службовим становищем іншою особою, натомість визнав ексдепутата винуватим у заволодінні чужим майном, що було вчинене у особливо великому розмірі. Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає УНН.

Сьогодні, 11 червня, колегія суддів ВАКС ухвалила вирок у щодо народного депутата України V скликання. Його визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.2 ст 364 ККУ (організація зловживання владою або службовим становищем іншою особою). Водночас суд визнав ексдепутата винуватим за ч.5 ст.191 ККУ (заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великому розмірі) 

- йдеться в повідомленні.

За даними джерел УНН, йдеться про колишнього нардепа Дмитра Крючкова.

Зазначається, що початок строку відбування покарання обчислюється із моменту фактичного його затримання. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо

Апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про заочне тримання під вартою колишнього депутата Київради, бізнесмена Дениса Комарницького у справі про розкрадання столичної землі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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