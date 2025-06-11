ВАКС ухвалив вирок стосовно колишнього народного депутата Крючкова

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата України V скликання Дмитра Крючкова невинуватим в організації зловживання владою або службовим становищем іншою особою, натомість визнав ексдепутата винуватим у заволодінні чужим майном, що було вчинене у особливо великому розмірі. Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає УНН.

Сьогодні, 11 червня, колегія суддів ВАКС ухвалила вирок у щодо народного депутата України V скликання. Його визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.2 ст 364 ККУ (організація зловживання владою або службовим становищем іншою особою). Водночас суд визнав ексдепутата винуватим за ч.5 ст.191 ККУ (заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великому розмірі)