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ВАКС вынес приговор в отношении бывшего народного депутата Крючкова

Киев • УНН

 • 316 просмотра

ВАКС признал Дмитрия Крючкова невиновным в организации злоупотребления властью, но признал виновным в завладении имуществом в особо крупных размерах. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

ВАКС вынес приговор в отношении бывшего народного депутата Крючкова

Высший антикоррупционный суд признал народного депутата Украины V созыва Дмитрия Крючкова невиновным в организации злоупотребления властью или служебным положением другим лицом, зато признал экс-депутата виновным в завладении чужим имуществом, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН.

Сегодня, 11 июня, коллегия судей ВАКС приняла приговор в отношении народного депутата Украины V созыва. Он признан невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.27 ч.2 ст 364 УК (организация злоупотребления властью или служебным положением другим лицом). В то же время суд признал экс-депутата виновным по ч.5 ст.191 УК (завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупном размере) 

- говорится в сообщении.

По данным источников УНН, речь идет о бывшем нардепе Дмитрии Крючкове.

Отмечается, что начало срока отбывания наказания исчисляется с момента фактического его задержания. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Напомним

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о заочном содержании под стражей бывшего депутата Киеврады, бизнесмена Дениса Комарницкого по делу о хищении столичной земли.

Павел Башинский

Павел Башинский

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