Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": образовательный омбудсмен уже обратилась в Госслужбу качества образования и правоохранительные органы

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отреагировала на журналистское расследование о работе нелегальной школы при храме "Голосеевская пустынь". Среди нарушений, которые она выделяет, — нелегальное предоставление образовательных услуг и нарушение прав детей на образование. Лещик уже направила письмо в Госслужбу качества образования относительно осуществления внеплановой проверки учреждений общего среднего образования, также обратилась в отдельные учреждения и в правоохранительные органы, передает УНН.

Ознакомилась с расследованием ... о работе нелегальной школы при храме "Голосеевская пустынь" - сообщила Лещик.

Омбудсмен выделила несколько вопросов, в которых усматривает возможные нарушения:

индоктринация детей, пропаганда и нарушение основ государственной политики национальной памяти Украинского народа и закона о декоммунизации;

нарушение прав детей на образование;

нелегальное предоставление образовательных услуг;

нарушение требований лицензионных условий учреждениями образования (признаки возможного фиктивного зачисления учащихся, неправомерного получения образовательной субвенции, подделки документов и т.д.).

Совместно с другими органами будут выяснены обстоятельства возможных нарушений, дана им правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования... В рамках реагирования на эту ситуацию направила письмо в Государственную службу качества образования относительно осуществления внеплановой проверки учреждений общего среднего образования, также обратилась в отдельные учреждения и в правоохранительные органы. Вместе с другими органами будем устанавливать обстоятельства возможных нарушений, будет дана правовая оценка и применено соответствующее реагирование - резюмировала Лещик.

