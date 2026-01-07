Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": образовательный омбудсмен уже обратилась в Госслужбу качества образования и правоохранительные органы
Надежда Лещик ознакомилась с расследованием о работе нелегальной школы при храме “Голосеевская пустынь” и направила письмо в Государственную службу качества образования относительно осуществления внеплановой проверки учреждений общего среднего образования, а также обратилась в отдельные учреждения и в правоохранительные органы.
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отреагировала на журналистское расследование о работе нелегальной школы при храме "Голосеевская пустынь". Среди нарушений, которые она выделяет, — нелегальное предоставление образовательных услуг и нарушение прав детей на образование. Лещик уже направила письмо в Госслужбу качества образования относительно осуществления внеплановой проверки учреждений общего среднего образования, также обратилась в отдельные учреждения и в правоохранительные органы, передает УНН.
Омбудсмен выделила несколько вопросов, в которых усматривает возможные нарушения:
- индоктринация детей, пропаганда и нарушение
основ государственной политики национальной памяти Украинского народа и закона о декоммунизации;
- нарушение прав детей на образование;
- нелегальное предоставление образовательных услуг;
- нарушение требований лицензионных условий учреждениями
образования (признаки возможного фиктивного зачисления учащихся, неправомерного получения
образовательной субвенции, подделки документов и т.д.).
Совместно с другими органами будут выяснены обстоятельства возможных нарушений, дана им правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования... В рамках реагирования на эту ситуацию направила письмо в Государственную службу качества образования относительно осуществления внеплановой проверки учреждений общего среднего образования, также обратилась в отдельные учреждения и в правоохранительные органы. Вместе с другими органами будем устанавливать обстоятельства возможных нарушений, будет дана правовая оценка и применено соответствующее реагирование
