Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": образовательный омбудсмен уже обратилась в Госслужбу качества образования и правоохранительные органы

$42.560.14
49.800.29
ukenru
Эксклюзив
11:31 • 3678 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 11962 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 12805 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 13363 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 13736 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 28843 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 51387 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 140890 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 218219 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 83450 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.2м/с
91%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони7 января, 02:57 • 27628 просмотра
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения7 января, 04:03 • 32883 просмотра
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин07:01 • 5212 просмотра
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования07:23 • 6684 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo08:15 • 22113 просмотра
публикации
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 926 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
11:31 • 3680 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 60849 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 98360 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 185087 просмотра
Актуальные люди
Андрей Садовый
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Львов
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 34244 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 54046 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 96829 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 88598 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 83251 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Отопление
Financial Times

Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": образовательный омбудсмен уже обратилась в Госслужбу качества образования и правоохранительные органы

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Надежда Лещик ознакомилась с расследованием о работе нелегальной школы при храме “Голосеевская пустынь” и направила письмо в Государственную службу качества образования относительно осуществления внеплановой проверки учреждений общего среднего образования, а также обратилась в отдельные учреждения и в правоохранительные органы.

Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": образовательный омбудсмен уже обратилась в Госслужбу качества образования и правоохранительные органы

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отреагировала на журналистское расследование о работе нелегальной школы при храме "Голосеевская пустынь". Среди нарушений, которые она выделяет, — нелегальное предоставление образовательных услуг и нарушение прав детей на образование. Лещик уже направила письмо в Госслужбу качества образования относительно осуществления внеплановой проверки учреждений общего среднего образования, также обратилась в отдельные учреждения и в правоохранительные органы, передает УНН.

Ознакомилась с расследованием ... о работе нелегальной школы при храме "Голосеевская пустынь"

- сообщила Лещик.

В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку07.01.26, 01:35 • 25608 просмотров

Омбудсмен выделила несколько вопросов, в которых усматривает возможные нарушения:

  • индоктринация детей, пропаганда и нарушение основ государственной политики национальной памяти Украинского народа и закона о декоммунизации;
    • нарушение прав детей на образование;
      • нелегальное предоставление образовательных услуг;
        • нарушение требований лицензионных условий учреждениями образования (признаки возможного фиктивного зачисления учащихся, неправомерного получения образовательной субвенции, подделки документов и т.д.).

          Совместно с другими органами будут выяснены обстоятельства возможных нарушений, дана им правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования... В рамках реагирования на эту ситуацию направила письмо в Государственную службу качества образования относительно осуществления внеплановой проверки учреждений общего среднего образования, также обратилась в отдельные учреждения и в правоохранительные органы. Вместе с другими органами будем устанавливать обстоятельства возможных нарушений, будет дана правовая оценка и применено соответствующее реагирование

          - резюмировала Лещик.

          Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования07.01.26, 09:23 • 6840 просмотров

          Антонина Туманова

          Общество
          российская пропаганда
          Государственный бюджет
          Война в Украине