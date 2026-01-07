Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": освітня омбудсменка вже звернулась до Держслужби якості освіти та правоохоронців

Освітня омбудсменка Надія Лещик відреагувала на журналістське розслідування про роботу нелегальної школи при храмі "Голосіївська пустинь". Серед порушень, які вона виділяє, нелегальне надання освітніх послуг та порушення прав дітей на освіту. Лещик уже направила лист на Держслужбу якості освіти щодо здійснення позапланової перевірки закладів загальної середньої освіти, також звернулася до окремих установ та до правоохоронних органів, передає УНН.

Ознайомилася із розслідуванням ... про роботу нелегальної школи при храмі "Голосіївська пустинь" - повідомила Лещик.

Омбудсменка виділила декілька питань, у яких вбачає можливі порушення:

індоктринація дітей, пропаганда та порушення засад державної політики національної пам’яті Українського народу та закону про декомунізацію;

порушення прав дітей на освіту;

нелегальне надання освітніх послуг;

порушення вимог ліцензійних умов закладами освіти (ознаки можливого фіктивного зарахування учнів, неправомірного отримання освітньої субвенції, підробки документів тощо).

Спільно з іншими органами буде з’ясовано обставини можливих порушень, надано їм правову оцінку та вжито відповідних заходів реагування... У межах реагування на цю ситуацію надіслала лист на Державну службу якості освіти щодо здійснення позапланової перевірки закладів загальної середньої освіти, також звернулася до окремих установ та до правоохоронних органів. Разом з іншими органами будемо встановлювати обставини можливих порушень, буде надано правову оцінку та застосовне відповідне реагування - резюмувала Лещик.

