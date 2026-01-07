Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": освітня омбудсменка вже звернулась до Держслужби якості освіти та правоохоронців

$42.560.14
Ексклюзив
11:31 • 2000 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 10109 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 11175 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 11924 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 12402 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 27865 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 50749 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 139324 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 215688 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 83116 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні7 січня, 02:57 • 26568 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди7 січня, 04:03 • 31816 перегляди
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін07:01 • 4562 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування07:23 • 5944 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 21034 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
11:31 • 1992 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 59736 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 97236 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 183866 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 125220 перегляди
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Білошицький
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Львів
Венесуела
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 33613 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 53422 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 96246 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 88060 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 82734 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Financial Times

Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": освітня омбудсменка вже звернулась до Держслужби якості освіти та правоохоронців

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Надія Лещик ознайомилася із розслідуванням про роботу нелегальної школи при храмі “Голосіївська пустинь” та надіслала лист на Державну службу якості освіти щодо здійснення позапланової перевірки закладів загальної середньої освіти, а також звернулася до окремих установ та до правоохоронних органів.

Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": освітня омбудсменка вже звернулась до Держслужби якості освіти та правоохоронців

Освітня омбудсменка Надія Лещик відреагувала на журналістське розслідування про роботу нелегальної школи при храмі "Голосіївська пустинь". Серед порушень, які вона виділяє, нелегальне надання освітніх послуг та порушення прав дітей на освіту. Лещик уже направила лист на Держслужбу якості освіти щодо здійснення позапланової перевірки закладів загальної середньої освіти, також звернулася до окремих установ та до правоохоронних органів, передає УНН.

Ознайомилася із розслідуванням ... про роботу нелегальної школи при храмі "Голосіївська пустинь" 

- повідомила Лещик.

У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку07.01.26, 01:35 • 25472 перегляди

 Омбудсменка виділила декілька питань, у яких вбачає можливі порушення:

  •  індоктринація дітей, пропаганда та порушення засад державної політики національної пам’яті Українського народу та  закону про декомунізацію;
    • порушення прав дітей на освіту;
      • нелегальне надання освітніх послуг;
        • порушення вимог ліцензійних умов закладами освіти (ознаки можливого фіктивного зарахування учнів, неправомірного отримання освітньої субвенції, підробки документів тощо).

          Спільно з іншими органами буде з’ясовано обставини можливих порушень, надано їм правову оцінку та вжито відповідних заходів реагування... У межах реагування на цю ситуацію надіслала лист на Державну службу якості освіти щодо здійснення позапланової перевірки закладів загальної середньої освіти, також звернулася до окремих установ та до правоохоронних органів. Разом з іншими органами будемо встановлювати обставини можливих порушень, буде надано правову оцінку та застосовне відповідне реагування 

          - резюмувала Лещик.

          Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування07.01.26, 09:23 • 5960 переглядiв

          Антоніна Туманова

          Суспільство
          російська пропаганда
          Державний бюджет
          Війна в Україні